Усложнит штурм Авдеевки: украинские военные уничтожили стратегически важную цель (фото, видео)

Уничтожение моста значительно усложнило логистику окупантов

Оккупанты продолжают масштабные штурмовые действия в районе Авдеевки. В то же время украинские войска нанесли удар по стратегически важному для врага мосту на трассе Горловка-Ясиноватая в Донецкой области.

Фотографии и видео, подтверждающие поражение объекта, опубликованы в соцсетях. На них видно, что мост, который проходил над железной дорогой, был полностью разрушен. По предварительной информации, мост был поражен управляемой авиабомбой JDAM.

Как отмечается, до уничтожения моста этот короткий маршрут использовался для относительно быстрого проезда из оккупированной Горловки в Донецк, а также в Авдеевку, вокруг которой сейчас происходят штурмовые действия врага.

Разрушенный мост

Также отмечается, что уничтожение этого моста значительно усложнило логистику оккупантов. Это замедлит поставки обеспечения и возможный уход войск оккупантов.

Разрушенный мост

Трасса Горловка-Ясиноватая на карте

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по поводу событий в Авдеевке. "Авдеевка. Держим позиции. Именно украинская смелость и единство определяют, как завершится эта война. Должны все об этом помнить", — отметил он.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Авдеевке россияне попали по коксохимическому заводу. О масштабах повреждений или жертвах информации сейчас нет.