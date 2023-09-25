ФСБ в гражданском, видеокамеры и паспортизация: в каких условиях работают партизаны в оккупации

Сейчас на ВТО стало труднее работать, признают в Центре национального сопротивления — давление врага усилилось.

На оккупированных территориях партизаны продолжают помогать в борьбе против российских захватчиков и ждут прихода ВСУ. Многие успешные операции стали возможны благодаря партизанам — "хорошим людям", которые борются против оккупантов. При этом враг активно пытается изолировать украинцев на временно оккупированных территориях от внешнего мира.

В интервью "УП" спикер ЦНС, офицер ССО с позывным "Остап" рассказал, как простые украинцы помогают Вооруженным силам Украины и каким образом кафиры приспосабливаются к жизни в условиях сопротивления украинского подполья.

Март 2022 года. Херсонцы показывают россиянам, что им в Украине не рады ФОТО: HERSON.DEPO

Военный рассказал, что по сравнению с весной 2022 года сейчас гораздо труднее работать, поскольку после начала вторжения россияне еще не выстроили административно-полицейский режим.

"Теперь на временно оккупированных территориях где-то уже стоят камеры наблюдения даже за населенными пунктами. Развернута система РЭБ. Встречается системное обеспечение, позволяющее им "отмотать" удаленные данные с вашего телефона чуть ли не на неделю назад. Поэтому тем, кто передает сюда информацию, важно знать, как быстро обновить смартфон до заводских настроек», — говорит военный.

Все действия сводятся к тому, чтобы как можно сильнее зажать людей, не дать им свободно дышать — особенно у тех, кто имеет патриотические украинские взгляды. На ВОТ запускают в очереди ФСБ-шников в гражданском — они "раскачивают" тему о плохой власти и военных рф и следят за реакцией людей. Тех, кто активно приобщается к разговору, забирают на подвал.

Другая тема – блокпосты. Когда россияне поняли, что местные уже изучили расположение всех блокпостов, сделали их "мобильные" версии — микроавтобусы с личным составом могут остановиться в любом месте и неожиданно приступить к проверкам граждан.

Кроме того, россияне ощутимо усилили давление по паспортизации, которую накануне провалили.

"Это выглядит абсурдно: они говорили об единодушии на "референдуме", а теперь постоянно говорят о том, что нужно идти получать паспорт рф, угрожая физической расправой. Не оказывают медицинские услуги, обостряют гуманитарный кризис. Многие просто вынуждены брать российский паспорт потому, что их пытают, репрессируют. Это вопрос выживания", — объясняет офицер.

По словам военного, у окупантов большая проблема с профессиональными коллаборантами: врачами, другими специалистами, поэтому их завозят из россии, заманивая деньгами и льготами. Есть и предатели среди местных сознательных преступников. Но соглашающихся точно не столько, сколько бы хотели россияне.

"Несмотря на все усилия россиян, на временно оккупированных территориях украинцы продолжают сопротивляться — не прогибаются, ждут ВСУ, помогают, передают информацию. Об этом важно говорить. Мы должны постоянно помнить об украинцах, живущих там. Для меня верх героизма, когда человек в Крыму, Луганске или Донецке, где за девять лет создали идеологический, тоталитарный колпак, идет и вешает на улице желтую ленту. Мы не имеем права их предать", — отмечает "Остап".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как идет контрнаступление — в Севастополе раздаются взрывы целый день. Прилеты фиксируются по всей территории Крыма, поэтому мы создали карту ударов по оккупированному полуострову.