Теперь так называемые "чиновники" и "бюджетники" не могут выезжать никуда кроме россии без разрешения

Коллаборант денис пушилин, который в ходе псевдовыборов был назначен главой так называемой "днр", уже успел издать "указ". Теперь на оккупированной части Донецкой области действует военная цензура, запреты на собрания, а также комендантский час.

Соответствующий "указ" был опубликован на сайте пушилина. В списке запретов оказались проведения забастовок иных способов приостановления или прекращения деятельности организаций.

"Ввести военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами. Вводится запрет на проведение собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирований, а также иных массовых мероприятий…", — говорится в тексте.

Вместе с тем коллаборант включит в свой "указ" и введение комендантского часа. Он действует с понедельника по пятницу с 23:00 до 04:00 часов. Также теперь так называемые "чиновники" и "бюджетники" не могут выезжать никуда кроме россии без разрешения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ЕС пригрозили российскому диктатору путину и его коллаборантам за проведение псевдовыборов на временно оккупированных территориях. Он заявил, что Европа не признает результаты этого очередного российского "представления".