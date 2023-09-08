Бесследно не пройдут: в США пригрозили всем причастным к псевдовыборам оккупантов

США не собираются молча следить за ситуацией

Лица, которые будут иметь отношения к псевдовыборам на оккупированной части Украины, могут оказаться под санкциями США. Штаты не собираются признавать какие-либо претензии рф на суверенную территорию Украины.

С таким заявлением выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что псевдовыборы на оккупированной части Украины — это "пропагандистская мера".

Американский чиновник уверен, что при помощи такого шага режим путина намерен усилить свои незаконные претензии на захваченные земли.

"Мы напоминаем лицам, которые могут поддержать российские фиктивные выборы в Украине, в том числе путем участия в качестве так называемых "международных наблюдателей", что они могут попасть под санкции и визовые ограничения", — уточнил Блинкен.

Напомним, что оккупанты запланировали проведение так называемых "выборов" на 10 сентября. В этот день в россии будут выбирать депутатов Госдумы, а также руководителей и депутатов в некоторых регионах. Вместе с тем россияне хотят провести свои псевдовыборы и на оккупированных землях.

Ранее "Телеграф" писал о том, зачем диктатору путину нужен этот политический фарс с "выборами" на временно оккупированных территориях.