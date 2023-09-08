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Безслідно не пройдуть: у США пригрозили всім причетним до псевдовиборів окупантів

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
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Автор
Ентоні Блінкен озвучив позицію щодо "виборів" загарбників Новина оновлена 08 вересня 2023, 06:47
Ентоні Блінкен озвучив позицію щодо "виборів" загарбників. Фото Білий дім

США не збираються мовчки стежити за ситуацією

Особи, які матимуть стосунки до псевдовиборів на окупованій частині України, можуть опинитися під санкціями США. Штати не збираються визнавати будь-які претензії hосії на суверенну територію України.

З такою заявою виступив державний секретар США Ентоні Блінкен. Він наголосив, що псевдовибори на окупованій частині України — це "пропагандистський захід".

Американський чиновник упевнений, що за допомогою такого кроку режим путіна має намір посилити свої незаконні претензії на захоплені землі.

"Ми нагадуємо особам, які можуть підтримати російські фіктивні вибори в Україні, у тому числі шляхом участі як так званих "міжнародних спостерігачів", що вони можуть потрапити під санкції та візові обмеження", — уточнив Блінкен.

Нагадаємо, що окупанти запланували проведення так званих "виборів" на 10 вересня. Цього дня у росії обиратимуть депутатів Держдуми, а також керівників та депутатів у деяких регіонах. Натомість росіяни хочуть провести свої псевдовибори і на окупованих землях.

Раніше "Телеграф" писав про те, навіщо диктатору путіну потрібен цей політичний фарс із "виборами" на тимчасово окупованих територіях.

Теги:
#США #Вибори #Росія #Окупанти