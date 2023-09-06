Росіяни закривають партійні штаби: що відбувається на окупованих територіях перед "виборами"

Окупанти та пропагандисти побоюються місцевих жителів і тікають із Нової Каховки

Вдалі дії українського підпілля у Новій Каховці не пройшли безслідно. Росіяни почали активно закривати партійні штаби у місті після підриву офісу партії "єдина росія".

"Після вдалого підриву штабу "єдина росія" представниками партизанського руху "АТЕШ", у Новій Каховці не працюють офіси партійних осередків та штаби партій на псевдовиборах", — повідомляє Центр національного спротиву.

Під час цієї операції було ліквідовано трьох російських військових. Згоріла вся документація, яку загарбники завезли до так званих "виборів".

Частина "відряджувальних" росіян вже виїхала до Генічеська та Скадовська, а самі офіси закрилися і не функціонують офлайн.

Зазначається, що цей стан справ чітко демонструє, що ворог не контролює захоплені території.

Російська влада в окупованих частинах України запланувала проведення "виборів" на 8-10 вересня. Тому до штабів звозять працювати гастролерів із Росії. Перед ними поставлено завдання імітувати партійну діяльність. Крім того, їхній прямий обов’язок — створення гарного картинки для пропагандистів. Місцеве населення всіляко перешкоджає цьому процесу.

Що ж відбувається на інших окупованих територіях

Голосування вже розпочалося у захопленому Маріуполі та в окупованій частині Запорізької області.

На окупованих територіях Луганської області загарбники на псевдовиборах, за даними опору, планують уточнити списки тих, хто може потрапити під мобілізацію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в центрі окупованого Луганська з’явилися написи на різних будівлях та огорожах, із закликами не брати участь у "виборах".

На стінах міських будівель красуються такі написи: "Ігноруй вибори", "Наш вибір — Україна", "Голосуй за Україну". Вони нанесені жовтою фарбою та помітити їх можна по всьому центру Луганська.

У британській розвідці стверджують, що путінська "єдина росія" за допомогою запланованих виборів прагне закріпити вплив Кремля на захоплених землях.

Варто зазначити, що паралельно із "виборами" на окупованих територіях пройдуть вибори посадових осіб у 20 суб’єктах країни-агресора. Також росіяни оберуть депутатів Держдуми.

Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, експредставник та ексрадник уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Донецькій та Луганській областях правозахисник Павло Лисянський розповів "Телеграфу", кого кремль тягне на "вибори" на окупованих територіях.

Здебільшого це вчителі, бухгалтери, медпрацівники, рядові співробітники окупаційних адміністрацій. Крім того, це люди, які потрапили до списків пропутинської партії через нестачу людського ресурсу (вартові, охоронці, таксисти, безробітні).

Реакція української влади

Напередодні проведення росіянами псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України українців попросили повідомляти інформацію про колаборантів та свідчення фальсифікацій та нелегітимність проведення цього фейкового заходу.

У ГУР МО додали, що ці дані про ворога допоможуть наблизити його до поразки:

· склади зберігання снарядів та ПММ;

· місця розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;

· штаби та пункти управління окупаційними військами;

· місця розміщення РЕР та РЕБ;

· місця зберігання засобів ППО.

Такі дані справді допоможуть Україні ефективніше боротися із противником. Але інформацію варто повідомляти виключно у тому випадку, якщо ви впевнені у безпеці її передачі та своєї безпеки зокрема.

"Телеграф" вже розповідав про те, навіщо володимиру путіну потрібен цей політичний фарс із "виборами" на тимчасово окупованих територіях. А також про те, що цього літа в кремлі вже почали говорити про можливе перенесення "виборів". Такий варіант розглядають у разі "погіршення ситуації".