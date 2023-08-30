Партизани підірвали "передвиборчий" штаб окупантів у Новій Каховці: є загиблі (відео)

Окупанти вже скиглять

Україна завдає удару по російським псевдовиборам на тимчасово окупованих територіях. Поки СБУ розносять дронами збори "голів дільничних виборчих комісій" у Кам’янці Дніпровській, вже у Новій Каховці партизани підірвали "штаб "єдиної росії".

За успішну атаку взяв на себе відповідальність рух українців та кримських татар "Атеш". За їхніми словами, один з агентів організації 29 серпня підірвав передвиборчий штаб "єдиної росії" за адресою вулиця Першотравнева 14. Під час операції партизанів було знищено 3 військовослужбовці зс рф, які відповідають за охорону цього об’єкта, а також вся документація, яку окупанти завезли до виборів, призначених на 8-10 вересня.

"Ми не потерпимо рашистських псевдовиборів на нашій території! "АТЕШ" продовжить боротьбу, доки останній окупант не залишить територію України!", — заявляють у русі.

Тим часом окупанти вже скиглять у мережі та підтверджують атаку. Наприклад, місцевий гауляйтер ігор кастюкевич тремтячим голосом зачитав текст із папірця та пообіцяв путіністам, що нібито все буде добре. На його відео, до речі, можна побачити масштаб руйнувань усередині штабу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що по казармі окупантів в Енергодарі прилетів дрон від партизанів.