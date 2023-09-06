Россияне закрывают партийные штабы: что происходит на оккупированных территориях перед "выборами"

Оккупанты и пропагандисты побаиваются местных жителей и бегут из Новой Каховки

Удачные действия украинского подполья в Новой Каховке не прошли бесследно. Россияне начали активно закрывать партийные штабы в городе после подрыва офиса партии "единая россия".

"После удачного подрыва штаба "Единая Россия" представителями партизанского движения "АТЕШ", в Новой Каховке не работают офисы партийных ячеек и штабы партий на псевдовыборах.", — сообщает Центр национального сопротивления.

Во время этой операции были ликвидированы трое российских военных. Сгорела вся документация, которую захватчики завезли к так называемым "выборам".

Часть "командировочных" россиян уже выехала в Геническ и Скадовск, а сами офисы закрылись и не функционируют офлайн.

Отмечается, что данное положение дел четко демонстрирует, что враг не контролирует захваченные территории.

Российские власти в оккупированных частях Украины запланировали проведение "выборов" на 8-10 сентября. Поэтому в штабы свозят работать гастролеров из России. Перед ними ставится задача имитировать партийную деятельность. Кроме того, их прямая обязанность — создание красивой картинки для пропагандистов. Местное же население всячески препятствует этому процессу.

Что же происходит на остальных оккупированных территориях

Голосование уже началось в захваченном Мариуполе и в оккупированной части Запорожской области.

На оккупированных территориях Луганской области захватчики на псевдовыборах, по данным сопротивления, планируют уточнить списки тех, кто может попасть под мобилизацию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в центре оккупированного Луганска появились надпись на разных зданиях и ограждениях, с призывами не принимать участие в "выборах".

На стенах городских построек красуются такие надписи: "Ігноруй вибори", "Наш вибір — Україна", "Голосуй за Україну". Они нанесены желтой краской и заметить их можно по всему центру Луганска.

В британской разведке утверждают, что путинская "единая россия" с помощью запланированных выборов стремится закрепить влияние Кремля на захваченных землях.

Стоит отметить, что параллельно с "выборами" на оккупированных территориях пройдут выборы должностных лиц в 20 субъектах страны-агрессора. Также россияне изберут депутатов Госдумы.

Директор Института стратегических исследований и безопасности, экспредставитель и экссоветник уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях правозащитник Павел Лысянский рассказал "Телеграфу", кого кремль тянет на "выборы" на оккупированных территориях.

В основном, это — учителя, бухгалтеры, медработники, рядовые сотрудники оккупационных администраций. Кроме того, это люди, попавшие в списки пропутинской партии из-за нехватки человеческого ресурса (стражи, охранники, таксисты, безработные).

Реакция украинских властей

Накануне проведения россиянами псевдовыборов на временно оккупированных территориях, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины украинцев попросили сообщать информацию о коллаборантах и свидетельства фальсификаций и нелегитимности проведения этого фейкового мероприятия.

В ГУР МО добавили, что эти данные о враге помогут приблизить его поражение:

· склады хранения снарядов и ГСМ;

· места размещения, хранения и ремонта военной техники;

· штабы и пункты управления оккупационными войсками;

· места размещения РЭР и РЭБ;

· места хранения средств ПВО.

Такие данные действительно помогут Украине эффективнее бороться с противником. Но информацию стоит сообщать исключительно в том случае, если вы уверены в безопасности ее передачи и своей безопасности в частности.

"Телеграф" уже рассказывал о том, зачем владимиру путину нужен этот политический фарс с "выборами" на временно оккупированных территориях. А также о том, что этим летом в кремле уже начали говорить о возможном переносе "выборов". Такой вариант рассматривают в случае "ухудшения ситуации".