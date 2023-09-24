Контроль телефонних розмов та комендантська година: на окупованій частині Донеччини запровадили драконівські "заборони" для населення

Тепер так звані "чиновники" та "бюджетники" не можуть виїжджати нікуди окрім росії без дозволу

Колаборант денис пушилін, який у ході псевдовиборів був призначений главою так званої "днр", вже встиг видати "указ". На окупованій частині Донецької області діє військова цензура, заборони на збори, а також комендантська година.

Відповідний "указ" було опубліковано на сайті пушиліна. У списку заборон опинилися проведення страйків інших способів зупинення чи припинення діяльності організацій.

"Запровадити військову цензуру за поштовими відправленнями та повідомленнями, що передаються за допомогою телекомунікаційних систем, а також контроль за телефонними переговорами. Вводиться заборона на проведення зборів, мітингів та демонстрацій, ходів та пікетувань, а також інших масових заходів…", — йдеться у тексті.

Водночас колаборант включив до свого "указу" й запровадження комендантської години. Вона діє з понеділка по п’ятницю з 23:00 до 04:00 години. Також тепер так звані "чиновники" та "бюджетники" не можуть виїжджати нікуди окрім росії без дозволу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ЄС пригрозили російському диктатору путіну та його колаборантам за проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях. Він заявив, що Європа не визнає результатів цієї чергової російської "вистави".