Росіяни призначили старих колаборантів на "нові" посади

Росіяни провели на окупованих територіях України виставу, яка мала б імітувати вибори "глав нових регіонів", і очікувано призначили своїх вірних колаборантів на "керівні" посади.

Як повідомляють російські ЗМІ, новими "главами" були обрані ті самі особи, які "очолювали" їх уже тривалий час.

Так для окупованих районів Донецької області це став денис пушилін, для Луганської — леонід пасічник, для Запорізької — євген балицький, а для Херсонської — володимир сальдо.

Варто зазначити, що пушилін і пасічник перебувають на цих постах вже кілька років, тоді як сальдо та балицький були призначені росіянами з початку вторгнення.

Як відомо, пушилін був призначений ватажком квазідержавного утворення "днр" після ліквідації першого ватажка олександра захарченка у 2018 році. До цього він був активним учасником відомої фінансової піраміди МММ, а у 2013 році навіть намагався потрапити до народних депутатів України, але набрав лише 77 голосів. З перших днів організованої росією спроби перевороту на сході України приєднався до російських колаборантів.

Щодо пасічника, то він у 2014 році очолив т.зв. "міністерство держбезпеки лнр", а у 2017 році замінив ігоря плотнікова на посаді ватажка цієї терористичної організації. До 2013 року обіймав посаду Стаханівського міжрайонного відділення СБУ, але у грудні цього звільнився та перейшов на бік росії.

Своєю чергою, сальдо був депутатом Херсонської міськради та нардепом від "Партії регіонів" 7 скликання. Після її ліквідації перейшов до лав ОПЗЖ, а потім створив власний політичний блок. З 2002 до 2012 року обіймав посаду міського голови Херсона. Після початку вторгнення прийняв російське громадянство та був призначений "губернатором" Херсонської області.

Про балицьке відомо те, що був депутатом у Запорізькій облраді, а потім потрапив до Верховної Ради разом із "Партією регіонів". Після 2014 року він вийшов з її лав, але на виборах зміг потрапити назад, пройшовши перемігши на 80-му мажоритарному окрузі (Мелітополь та район). Після вторгнення росії став "губернатором" Запорізької області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, навіщо президентові росії володимиру путіну потрібен цей політичний фарс з "виборами" на тимчасово окупованих територіях.