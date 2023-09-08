"Мене змусили голосувати — отримайте": як українці в окупації реагують на "вибори" (відео)

Чоловік вказав у бюлетені, що думає насправді

У тимчасово окупованому місті Нова Каховка на Херсонщині російські окупанти проводять свої "псевдовибори". Проте місцеві жителі всіма силами показують, що брати участь у цьому цирку росіян вони не мають наміру.

Так, окрім того, що ЗСУ не дають забути окупантам, що незабаром їм доведеться залишити захоплені території, про це їм також нагадують і місцеві. Український журналіст та блогер Костянтин Андріюк додав у своїй Telegram-канал відео із соцмереж, на якому мешканець Нової Каховки гранично зрозуміло продемонстрував свою позицію.

Під час заповнення бюлетеня він написав на ньому наступне: "Нова Каховка – це Україна". Таким чином він показав, що люди чекають на звільнення і не приймають "російський мир" у своєму будинку. Сам автор ролика написав таке:

"Мене змусили голосувати на виборах, ну добре. Аххххаа отримаєте".

У коментарях під відео чоловіка називають безстрашним. І це справді так, оскільки він демонструє відкрито свою позицію, попри можливу небезпеку.

Також у мережі з'явилися й інші подібні фото та відео з так званих "виборів". У бюлетенях люди пишуть, що чекають на прихід ЗСУ, а також нагадують, що окуповані росіянами території — це, як і раніше, Україна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в центрі Луганська на стінах з’явилися заклики не брати участь у виборах, які росіяни проводитимуть на тимчасово окупованих територіях.