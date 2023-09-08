"Меня заставили голосовать - получите": как украинцы в оккупации реагируют на "выборы" (видео)

Мужчина указал в бюллетене, что думает на самом деле

Во временно оккупированном городе Новая Каховка в Херсонской области российские оккупанты проводят свои "псевдовыборы". Однако местные жители всеми силами показывают, что принимать участие в этом цирке россиян они не намерены.

Так, помимо того, что ВСУ не дают забыть оккупантам, что вскоре им придется покинуть захваченные территории, об этом им также напоминают и местные. Украинский журналист и блогер Константин Андриюк добавил в своей Telegram-канал видео из соцсетей, на котором житель Новой Каховки предельно понятно продемонстрировал свою позицию.

В ходе заполнения бюллетеня он написал на нем следующее: "Новая Каховка — это Украина". Таким образом он показал, что люди ждут освобождения и не принимают "русский мир" в своем доме. Сам автор ролика написал следующее:

"Меня заставили голосовать на рос выборах, ну хорошо. Аххххаа получите".

В комментариях под видео мужчину называют бесстрашным. И это действительно так, поскольку он демонстрирует открыто свою позицию, несмотря на возможную опасность.

Также в сети появились и другие подобные фото и видео с так называемых "выборов". В бюллетенях люди пишут, что ждут прихода ВСУ, а также напоминают, что оккупированные россиянами территории — это по-прежнему Украина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в центре Луганска на стенах появились призывы не принимать участие в выборах, которые россияне будут проводить на временно оккупированных территориях.