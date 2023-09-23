Россияне назначили старых коллаборантов на "новые" должности

Россияне провели на оккупированных территориях Украины представление, которое должно было бы имитировать выборы "глав новых регионов", и ожидаемо назначили своих верных коллаборантов на "руководящие" должности.

Как сообщают российские СМИ, новыми "главами" были выбраны все те же лица, которые "возглавляли" их уже длительное время.

Так для оккупированных районов Донецкой области это стал денис пушилин, для Луганской — леонид пасечник, для Запорожской — евгений балицкий, а для Херсонской — владимир сальдо.

Стоит отметить, что пушилин и пасечник находятся на этих "постах" уже несколько лет, в то время как сальдо и балицкий были назначены россиянами с начала вторжения.

Как известно пушилин был назначен главарем квазигосударственного образования "днр" после ликвидации первого главаря александра захарченко в 2018 году. До этого он был активным участником известной финансовой пирамиды МММ, а в 2013 году даже пытался попасть в народные депутаты Украины, но набрал всего 77 голосов. С первых дней организованной россией попытки переворота на востоке Украины присоединился к российским коллаборантам.

Что касается пасечника, то он в 2014 году возглавил т.н. "министерство госбезопасности лнр", а в 2017 году заменил игоря плотницкого на должности главаря этой террористической организации. До 2013 года занимал должность Стахановского межрайонного отделения СБУ, но в декабре этого уволился и перешел на сторону россии.

В свою очередь, сальдо был депутатом Херсонского горсовета и нардепом от "Партии регионов" 7 созыва. После ее ликвидации перешел в ряды ОПЗЖ, а затем создал собственный политический блок. С 2002 по 2012 годы занимал должность городского главы Херсона. После начала вторжения принял российское гражданство и был назначен "губернатором" Херсонской области.

О балицком известно то, что был депутатом в Запорожском облсовете, а затем попал в Верховную Раду вместе с "Партией регионов". После 2014 года он вышел с ее рядов, но на выборах смог попасть обратно пройдя победив на 80-м мажоритарном округе (Мелитополь и район). После вторжения россии стал "губернатором" Запорожской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, зачем президенту россии владимиру путины нужен этот политический фарс с "выборами" на временно оккупированных территориях.