кремль має відповісти: в ЄС погрожують путіну через новий злочин

ЄС залишається твердо відданим підтримці України

Євросоюз слідом за США пригрозили окупантам за їхні псевдовибори на тимчасово окупованих територіях. Європа не визнає і не визнаватиме ні проведення цих так званих "виборів", ні їхні результати.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Він зазначив, що псевдовибори відбулися в умовах примусової та незаконної видачі росією паспортів, у тому числі дітям, примусового переміщення та депортації, масових та систематичних порушень прав людини, а також залякування та посилення репресій щодо українських громадян та нелегітимно призначеної влади на окупованих територіях.

"Ми рішуче відкидаємо цю нову марну спробу Росії легітимізувати або нормалізувати свій незаконний військовий контроль і спробу анексії частини українських територій, що були засуджені в Резолюції ГА ООН, прийнятій 12 жовтня 2022 року. Це є ще одним явним порушенням міжнародного права, включно зі Статутом ООН, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України", — сказав він.

У Європі також додали, що високо цінують мужність жителів України, які виступили проти фіктивного голосування і продовжували опиратися російській окупації. А ЄС залишається твердо відданим підтримці України та її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності.

"Політичне керівництво посії та особи, причетні до їхньої організації, понесуть відповідальність за ці незаконні дії…росія має негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.", — наголошує Боррель.

Для довідки: 8-10 вересня в рф та на окупованих територіях проводилися псевдовибори різного рівня, включаючи довибори депутатів Держдуми, вибори глав низки регіонів та депутатів законодавчих органів.

Раніше "Телеграф" писав про те, навіщо диктатору путіну потрібен цей політичний фарс із "виборами" на тимчасово окупованих територіях.