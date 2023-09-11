кремль должен ответить: в ЕС грозят путину из-за нового преступления

ЕС остается твердо приверженным поддержке Украины

Евросоюз вслед за США пригрозили оккупантам за их псевдовыборы на временно оккупированных территориях. Европа не признает и не будет признавать ни проведение этих так называемых "выборов", ни их результаты.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он отметил, что псевдовыборы состоялись в условиях принудительной и незаконной выдачи Россией паспортов, в том числе детям, принудительного перемещения и депортации, массовых и систематических нарушений прав человека, а также устрашения и усиления репрессий в отношении украинских граждан и нелегитимно назначенной власти на оккупированных территориях Украины.

"Мы решительно отвергаем эту напрасную попытку россии легитимизировать или нормализовать свой незаконный военный контроль и попытку аннексии части украинских территорий, осужденных в Резолюции ГА ООН, принятой 12 октября 2022 года. Это еще одно явное нарушение международного права, включая Устав ООН, независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", — сказал он.

В Европе также добавили, что высоко ценят мужество жителей Украины, выступивших против фиктивного голосования и продолжающих противиться российской оккупации. А ЕС остается твердо приверженным поддержке Украины и ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.

"Политическое руководство россии и лица, причастные к их организации, понесут ответственность за эти незаконные действия…россия должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", — подчеркивает Боррель.

Для справки: 8-10 сентября в россии и на оккупированных территориях проводились псевдовыборы разного уровня, включая довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов.

Ранее "Телеграф" писал о том, зачем диктатору путину нужен этот политический фарс с "выборами" на временно оккупированных территориях.