ФСБ в цивільному, відеокамери та паспортизація: в яких умовах працюють партизани в окупації

Зараз на ТОТ стало важче працювати, визнають у Центрі національного спротиву — тиск ворога посилився

На окупованих територіях партизани продовжують допомагати у боротьбі проти російських загарбників та чекають приходу ЗСУ. Чимало успішних операцій стали можливими завдяки партизанам — "хорошим людям", які борються проти окупантів. При цьому ворог активно намагається ізолювати українців на тимчасово окупованих територіях від зовнішнього світу.

В інтерв'ю "УП" речник ЦНС, офіцер ССО із позивним "Остап" розповів, як прості українці допомагають Збройним силам України та яким чином окупанти пристосовуються до життя в умовах спротиву українського підпілля.

Березень 2022 року. Херсонці показують росіянам, що їм в Україні не раді ФОТО: HERSON.DEPO

Військовий розповів, що порівняно з весною 2022 року зараз набагато важче працювати, оскільки після початку вторгнення росіяни ще не вибудували адміністративно-поліцейський режим.

"Тепер на тимчасово окупованих територіях деінде вже стоять камери спостереження навіть за населеними пунктами. Розгорнута система РЕБ. Зустрічається системне забезпечення, яке дозволяє їм "відмотати" видалені дані з вашого телефона ледь не на тиждень назад. Тому тим, хто передає сюди інформацію, важливо знати, як швидко оновити смартфон до заводських налаштувань", — каже військовий.

Всі дії зводяться до того, аби якомога сильніше затиснути людей, не дати їм вільно дихати — особливо тим, хто має патріотичні українські погляди. На ТОТ запускають у черги ФСБ-шників у цивільному — вони "розкачують" тему про погану владу та військових рф і слідкують за реакцією людей. Тих, хто найбільш активно долучається до розмови, забирають на підвал.

Інша тема — блокпости. Коли росіяни зрозуміли, що місцеві вже вивчили розташування всіх блокпостів, зробили їх "мобільні" версії — мікроавтобуси з особовим складом можуть зупинитися в будь-якому місці та неочікувано розпочати перевірки громадян.

Крім того, росіяни відчутно посилили тиск із паспортизації, яку напередодні провалили.

"Це виглядає абсурдно: вони казали про одностайність на "референдумі", а тепер постійно кажуть про те, що треба йти отримувати паспорт РФ, погрожуючи фізичною розправою. Не надаючи медичні послуги, загострюючи гуманітарну кризу. Багато людей просто вимушені брати російський паспорт, тому що їх катують, репресують. Це питання виживання", — пояснює офіцер.

Зі слів військового, в окупантів велика проблема з фаховими колаборантами: лікарями, іншими спеціалістами, тому їх завозять із рф, заманюючи грошима та пільгами. Є і зрадники серед місцевих — свідомі злочинці. Але тих, хто погоджується, точно не стільки, скільки б хотіли росіяни.

"Попри всі зусилля росіян, на тимчасово окупованих територіях українці продовжують чинити спротив — не прогинаються, чекають на ЗСУ, допомагають, передають інформацію. Про це важливо говорити. Ми мусимо постійно пам'ятати про українців, які живуть там. Для мене верх героїзму, коли людина в Криму, Луганську чи Донецьку, де за дев'ять років створили ідеологічний, тоталітарний ковпак, йде та вішає на вулиці жовту стрічку. Ми не маємо права їх зрадити", — наголошує "Остап".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як триває контрнаступ — у Севастополі лунають вибухи цілий день. Прильоти фіксуються по всій території Криму, тому ми створили карту ударів по окупованому півострові.