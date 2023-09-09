"Все без порушень": спостерігач з Африки під дулом автомата розповів про псевдовибори росіян в окупації (відео)

Боти у мережі намагаються переконати українців, що військові з автоматами не змушують людей голосувати

На тимчасово окупованих територіях України росія проводить псевдовибори. А стежать за порядком не лише "іноземні спостерігачі", а й озброєні солдати.

Відео з однієї з так званих "виборчих дільниць" публікує канал NEXTA Live. Під дулом автомата смаглявий чоловік розповідає журналістам, що вибори йдуть добре.

Відомо, що росія в якості іноземних спостерігачів на свої незаконні вибори на окупованих територіях України запросила жителів Азії, Африки, Європи та Латинської Америки. А за деякими даними навіть із Нідерландів. Представник Африки саме розповідав, що "на псевдовиборах рф все добре і порушень немає", як з-за його спини вийшов кремезний чоловік у військовій формі та автоматом на перевагу. Обличчя його було закрите балаклавою.

У мережі жартують і просять африканця моргнути двічі або показати міжнародний жест рукою, якщо він потребує допомоги. Російські роботи в коментарях під відео запевняють, що людина з автоматом на відео просто вирішила теж віддати свій голос і його моторошна присутність нібито ніяк не вплине на волевиявлення людей.

Нагадаємо, що псевдовибори проходять у Херсонській та Запорізькій областях, а також у невизнаних терористичних республіках "ДНР" та "ЛНР". Триватимуть вони з 8 по 10 вересня. На російському телебаченні заявляють, що явка на "виборчі дільниці" у різних регіонах нібито становить від 26% до 54%.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в окупованому Луганську патріоти закликають саботувати російські "вибори" та віддати свій голос за Україну.