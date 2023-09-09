"Все без нарушений": смотритель из Африки под дулом автомата рассказал о псевдовыборах россиян в оккупации (видео)

Боты в сети пытаются убедить украинцев, что военные с автоматами не заставляют людей голосовать

На временно оккупированных территориях Украины россия проводит псевдовыборы. А следят за порядком не только "иностранные наблюдатели", но и вооруженные солдаты.

Видео с одного из так называемых "избирательных участков" публикует канал NEXTA Live. Под дулом автомата смуглый мужчина рассказывает журналистам, что "выборы" идут хорошо.

Известно, что россия в качестве иностранных наблюдателей на свои незаконные выборы на оккупированных территориях Украины пригласила жителей Азии, Африки, Европы и Латинской Америки. А по некоторым данным и даже с Нидерландов. Представитель Африки как раз рассказывал, что "на псевдовыборах рф всё хорошо и нарушений нет", как из-за его спины показался коренастый мужчина в военной форме и автоматом на перевес. Лицо его было закрыто балаклавой.

В сети шутят и просят африканца моргнуть два раза или показать международный жест рукой, если он нуждается в помощи. Российские боты в комментариях под видео уверяют, что человек с автоматом на видео просто решил тоже отдать свой голос и его устрашающее присутствие якобы никак не повлияет на волеизъявление людей.

Напомним, что псевдовыборы проходят в Херсонской и Запорожской областях, а также в непризнанных террористических республиках "ДНР" и "ЛНР". Длиться они будут с 8 по 10 сентября. На российском телевидении заявляют, что явка на "избирательные участки" в разных регионах якобы составляет от 26% до 54%.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в оккупированном Луганске патриоты призывают саботировать российские "выборы" и отдать свой голос за Украину.