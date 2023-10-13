Двоє ділків залишили без сирен цілий обласний центр: деталі курйозу

"Заробили" зловмисники лише статтю

Цікавий, але небезпечний курйоз стався у Чернігові у четвер, 12 жовтня, — там двоє чоловіків вирішили заробити, зрізаючи кабелі, проте залишили через це місто без системи сповіщення про повітряну тривогу.

Наразі всі несправності вже ліквідовані. Нюанси розповіли правоохоронці та місцева влада.

12 жовтня керівник Чернігівської обласної адміністрації В’ячеслав Чаус поінформував, що в обласному центрі не працюють сирени оповіщення, — це сталося, оскільки сторонні особи навмисне пошкодили лінії зв’язку. Через лічені години вдалося відновити роботи сирен завдяки співробітникам "Укртелекому".

Представник прес-служби Головного управління Нацполіції у Чернігівській області Сергій Гузь у коментарі для "Суспільного" розповів, що двоє місцевих чоловіків крали кабелі систем сповіщення про повітряну тривогу і хотіли здати їх на металобрухт.

За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про крадіжку, скоєну в умовах воєнного стану. За це ділкам загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Варто зауважити, що Чернігівська область межує з територією країни-агресора росії, і тому для її мешканців частіше, ніж для багатьох інших, бувають загрози з повітря, і правильна робота систем оповіщення є дуже важливою.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно повітряна тривога докотилася навіть до Румунії.