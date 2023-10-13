Двое дельцов оставили без сирен целый областной центр: детали курьеза

"Заработали" злоумышленники только статью

Интересный, но опасный курьез приключился в Чернигове в четверг, 12 октября, — там двое мужчин решили заработать, срезая кабеля, однако оставили из-за этого город без системы оповещения о воздушной тревоге.

На данный момент все неисправности уже ликвидированы. Нюансы рассказали правоохранители и местные власти.

12 октября руководитель Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус проинформировал, что в областном центре не работают сирены оповещения, — это произошло, поскольку посторонние лица умышленно повредили линии связи. Спустя считанные часы удалось восстановить работы сирен благодаря сотрудникам "Укртелекома".

Представитель пресс-службы Главного управления Нацполиции в Черниговской области Сергей Гузь в комментарии для "Суспільного" рассказал, что двое местных мужчин крали кабели систем оповещения о воздушной тревоге и хотели сдать их на металлолом.

По факту инцидента правоохранители открыли уголовное дело по статье о краже, совершенной в условиях военного положения. За это дельцам грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Стоит заметить, что Черниговская область граничит с территорией страны-агрессора россии, и потому для ее жителей чаще, чем для многих других, бывают угрозы с воздуха, и правильная работа систем оповещения очень важна.

Как сообщал "Телеграф", недавно воздушная тревога докатилась даже до Румынии.