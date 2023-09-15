Через десятиліття після Другої світової: в одній із країн ЄС знову лунала сирена

Багато сирен було демонтовано після закінчення холодної війни

У вересні 2023 року, через 78 років після Другої світової війни, у ​​Німеччині протестували сирени цивільної оборони. Але у Берліні вони не спрацювали.

Включали систему оповіщення населення про надзвичайні ситуації по всій країні у четвер, 14 вересня, в рамках загальнонаціонального тестування. Подробиці повідомило агентство АР.

Видання пише, що по всій Німеччині мешканці отримали повідомлення на свої мобільні телефони. Крім того, у низці міст звучала сирена.

Подібне тестування влада країни вже проводила у 2020 році. Тоді воно не мало успіху. Випробування системи оповіщення показало, що багато сирен цивільної оборони по всій Німеччині не спрацювали. Виявилося, що багато систем було демонтовано після закінчення холодної війни. У деяких населених пунктах сирена виявилася невиправною. Як результат, було звільнено керівника Федерального відомства цивільного захисту та допомоги при катастрофах, яке відповідало за організацію тестових оповіщень.

Зазначається, що в 1990-х роках влада Берліна демонтувала всі сирени повітряної тривоги в місті. Після невдалого тестування у 2020-му році у місті мали встановити 400 нових сирен. Наразі встановлено лише близько 100 штук. Але вони навіть не змогли подати сигнал тривоги.

Попри те, що у Берліні сирени не спрацювали, міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що тест був "повним успіхом".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни знову запустили безпілотники "Шахед" у ніч проти 15 вересня. Цього разу сили протиповітряної оборони успішно впоралися із відображенням атаки.