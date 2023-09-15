Спустя десятилетия после Второй мировой: в одной из стран ЕС снова звучала сирена

Многие сирены были демонтированы после окончания холодной войны

Спустя десятилетия после Второй мировой войны в Германии протестировали сирены гражданской обороны. Но в Берлине они не сработали.

Включали систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях по всей стране в четверг, 14 сентября в рамках общенационального тестирования. Подробности сообщило агентство АР.

Издание сообщает, что по всей Германии жители получили уведомление на свои мобильные телефоны. Кроме того, в ряде городов звучала сирена.

Подобное тестирование власти страны уже проводили в 2020 году. Тогда оно не увенчалось успехом. Испытание системы оповещения показало, многие сирены гражданской обороны по всей Германии не сработали. Оказалось, что многие сирены были демонтированы после окончания холодной войны. В некоторых населенных пунктах сирена оказалась неисправной. Как результат, был уволен руководитель Федерального ведомства гражданской защиты и помощи при катастрофах, которое отвечало за организацию тестовых оповещений.

Отмечается, что в 1990-х годах власти Берлина демонтировали все сирены воздушной тревоги в городе. После неудачного тестирования в 2020-ом году в городе должны был установить 400 новых сирен. Сейчас установлено лишь около 100 штук. Но даже они не смогли подать сигнал тревоги.

Несмотря на то, что в Берлине сирены не сработали, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что тест был "полным успехом".

Ранее Телеграф сообщил, что россияне снова запустили беспилотники "Шахед" в ночь на 15 сентября. На этот раз силы противовоздушной обороны успешно справились с отражением атаки.