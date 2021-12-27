Психолог Светлана Ройз рассказала, как подготовить ребенка к тому, что в городе заработают сирены.

Тревожная сирена. Мы сегодня говорили с дочкой о тренировочной тревожной сирене 29.12. Хотела её подготовить, чтоб не испугалась.

Мой алгоритм разговора:

— А помнишь, звуки, которые нам говорят о том, что нужно быстро включить внимание и что-то делать? Например, чайники, которые свистят, когда вода закипела. Когда слышишь такой звук, что нужно делать?

— Снять чайник с плиты

— А когда в машине сигнализация срабатывает, о чем это говорит и что нужно делать?

— Значит, кто-то пытается влезть.

— И мы что делаем?

— Подходим к окну или идём к машине.

— А пожарная сигнализация для чего? У меня в Студии она как-то сработала. У нее такой ужасный звук

— Значит, пожар.

— Да, значит, есть дым или огонь и срочно нужно тушить и вызывать пожарных.

Есть ещё звуки, которые говорят о том, что может быть землетрясение, военная опасность. Когда я училась в школе, мы тренировались — услышать звук и быстро выходить из школы.

Нам нужно натренировать реакцию, и важно знать, что такие сирены исправны и работают. Например, если услышим сирену — нужно взять документы, деньги, вещи, самые важные игрушки, кошку, и выходить на улицу или в специальные места.

Скоро будет такая тренировка. Мы услышим звук такой сирены — будет проверка, работает ли она. Нам сейчас ничего не угрожает. Мы в безопасности. И нам не нужно ничего делать. Но важно понимать, работает ли она, слышим ли мы ее?

— Мы точно не в опасности?

— Сейчас точно нет. Но ведь всегда нужно тренироваться, чтоб быть ко всему готовыми.

Я не знаю, какой будет звук, но он точно будет очень неприятным и громким.

Покричи сейчас противным звуком — как чайник, а ещё громче, а ещё громче и противнее.

И, издавая противные громкие звуки, мы смеялись и сняли напряжение разговора.

Принцип — идём от меньшего к большему, говорим и предлагаем действия, завершаем игрой (если речь идёт о звуках — издаем звуки) и ощущением безопасности. Каждый разговор на тревожную тему должен сопровождаться предложенными действиями и отреагированием.

У меня, конечно, страх и одновременно ярость от того, что в конце 2021 года нам приходится учить детей не бояться тревожной сирены.

Но мы же все вместе и справимся

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