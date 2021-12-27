Психолог Світлана Ройз розповіла, як підготувати дитину до того, що у місті запрацюють сирени.

Тривожна сирена. Ми сьогодні говорили з донькою про тренувальну тривожну сирену 29.12. Хотіла її підготувати, щоби не злякалася.

Мій алгоритм розмови:

— А пам’ятаєш, звуки, які нам говорять про те, що треба швидко увімкнути увагу і щось робити? Наприклад, чайники, які свистять, коли вода закипіла. Коли чуєш такий звук, що треба робити?

— Зняти чайник із плити

— А коли в машині сигналізація спрацьовує, про що це каже і що треба робити?

— Виходить, хтось намагається влізти.

— І що ми робимо?

— Підходимо до вікна або йдемо до машини.

— А для чого пожежна сигналізація? У мене в Студії вона якось спрацювала. У неї такий страшний звук

— Виходить, пожежа.

— Так, значить, є дим чи вогонь і терміново треба гасити та викликати пожежників.

Є ще звуки, які говорять про те, що може бути землетрус, військова небезпека. Коли я навчалася у школі, ми тренувалися — почути звук та швидко виходити зі школи.

Нам потрібно натренувати реакцію, і важливо знати, що такі сирени справні та працюють. Наприклад, якщо почуємо сирену — треба взяти документи, гроші, речі, найважливіші іграшки, кішку і виходити на вулицю або в спеціальні місця.

Незабаром буде таке тренування. Ми почуємо звук такої сирени — буде перевірка, чи вона працює. Нам зараз нічого не загрожує. Ми в безпеці. І нам нічого не потрібно робити. Але важливо розуміти, чи вона працює, чи чуємо ми її?

— Ми точно не в небезпеці?

— Зараз точно ні. Але ж завжди потрібно тренуватися, щоб бути готовими до всього.

Я не знаю, який буде звук, але він точно буде дуже неприємним та гучним.

Покричи зараз неприємним звуком — як чайник, і ще голосніше, і ще голосніше і неприємніше.

І, видаючи гидкі гучні звуки, ми сміялися і зняли напругу розмови.

Принцип – йдемо від меншого до більшого, говоримо та пропонуємо дії, завершуємо грою (якщо йдеться про звуки – видаємо звуки) та відчуттям безпеки. Кожна розмова на тривожну тему має супроводжуватися запропонованими діями та відреагуванням.

У мене, звичайно, страх і водночас лють від того, що наприкінці 2021 року нам доводиться вчити дітей не боятися тривожної сирени.

Але ж ми всі разом і впораємося

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