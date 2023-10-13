Война — день 597: ВСУ имеют частичный успех, а в россии новая "бавовна"

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре пятница, 13 октября 2023 года. Российские оккупанты всеми силами пытаются взять Авдеевку и пускают в ход самое несуразное оружие. Украина же постепенно готовится к возможным блэкаутам и наблюдает за "бавовной" в пограничных районах россии.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 13 октября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В DeepState обновили карту боевых действий в Украине по состоянию на начало дня 13 октября.

По их информации, враг отброшен в районе Отрадовки. Силы Обороны Украины имели частичный успех у Роботиного, а враг имел продвижение у Красногоровки. Согласно данным группы "Информационное сопротивление", численность оккупантов составляет 425,9 тыс. военнослужащих.

Карта боевых действий Украина 13.10.2023

С данными за 10 октября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 594: ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты усиленно минируют территории

О том, что происходило 11 октября, читайте в материале: Война — день 595: оккупанты атакуют в районе Авдеевки и увеличивают давление на других участках фронта

Информацию за 12 октября смотрите по ссылке: Война — день 596: оккупанты штурмуют Авдеевку, но несут огромные потери