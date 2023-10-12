Война — день 596: оккупанты штурмуют Авдеевку, но несут огромные потери
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Оперативно о главном за сутки
На поле боя значительно возросла интенсивность боевых действий. Российские оккупанты начали локализованные наступательные операции в Донецкой области, а ВСУ продолжили контрнаступательные действия в Бахмуте и на западе Запорожской области. При этом мощные обстрелы и активные бои наблюдаются в районе Авдеевки, которую оккупанты пытаются штурмовать с привлечением огромного количества солдат и техники.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 12 октября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 В Харькове прозвучал взрыв, по предварительной информации, оккупанты ударили по частному жилому дому. Один человек получил ранения.
Информацию за 9 октября смотрите по ссылке: Война — день 593: на фронте не прекращаются обмены ударами, а оккупанты готовят новую волну террора
С данными за 10 октября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 594: ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты усиленно минируют территории
О том, что происходило 11 октября, читайте в материале: Война — день 595: оккупанты атакуют в районе Авдеевки и увеличивают давление на других участках фронта