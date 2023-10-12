ПАСЕ приняла историческое решение по Украине: Зеленский назвал это сигналом москве

Парламентская ассамблея Совета Европы в четверг, 12 октября, приняла сразу два важных решения для Украины. Одно из них — Голодомор признали преступлением геноцида и намерением уничтожить Украину, ее язык и культуру.

Об этом сообщил в своем Twitter Владимир Зеленский. Он поблагодарил ПАСЕ за столь важное для нашей страны решение.

Так, во время голосования члены ПАСЕ приняли сразу две резолюции. Помимо признания Голодомора геноцидом было принято решение о последовательной поддержке Украины до победы. За обе резолюции отдали абсолютное большинство голосов (70 – за, 1 – против и 73 – за, 1 – против).

"Я благодарен Парламентской Ассамблее за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает месседж о неизбежности справедливости за все прошлые и нынешние преступления Москвы", — заявил Владимир Зеленский.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба также поблагодарил ПАСЕ и отметил, что это решение исторически правильное.

"Спасибо ПАСЕ за признание сталинского Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа. Также важно, что ПАСЕ призвала Совет Европы и другие парламенты последовать этому примеру. Это нравственно, исторически и политически правильно", — написал он в Twitter.

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