ПАРЄ прийняла історичне рішення щодо України: Зеленський назвав це сигналом Москві

ПАРЄ пообіцяла підтримувати Україну доти, доки вона не переможе росію

Парламентська асамблея Ради Європи у четвер, 12 жовтня, ухвалила одразу два важливі рішення для України. Одне з них — Голодомор визнали злочином геноциду та наміром знищити Україну, її мову та культуру.

Про це повідомив у своєму Twitter Володимир Зеленський. Він подякував ПАРЄ за таке важливе для нашої країни рішення.

Так, під час голосування члени ПАРЄ ухвалили одразу дві резолюції. Крім визнання Голодомору геноцидом, було прийнято рішення про послідовну підтримку України до перемоги. За обидві резолюції віддали абсолютну більшість голосів (70 – за, 1 – проти та 73 – за, 1 – проти).

"Я вдячний Парламентській Асамблеї за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відновлення історичної справедливості та пам'яті жертв Голодомору посилає меседж про неминучість справедливості за всі минулі та нинішні злочини Москви", — заявив Володимир Зеленський.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба також подякував ПАРЄ і зазначив, що це рішення історично правильне.

"Дякую ПАРЄ за визнання сталінського Голодомору 1932-1933 років актом геноциду українського народу. Також важливо, що ПАРЄ закликала Раду Європи та інші парламенти наслідувати цей приклад. Це морально, історично і політично правильно", — написав він у Twitter.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що раніше кілька країн визнали Голодомор геноцидом. Йдеться про Словенію, Ірландію й Молдову та Румунію.