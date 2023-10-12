Были зафиксированы сразу несколько пожаров, они уже оперативно ликвидированы

Во время ночного налета "шахедов" в Одесскую область было уничтожено 10 беспилотников. К сожалению, без попаданий не обошлось — факт прилетов подтвержден официальными лицами. Известно, что во вражеский удар попала портовая инфраструктура, а также дома мирных жителей области. К счастью, смерти не зафиксированы, однако есть пострадавшая.

Детали об атаке рассказали в пресс-службе Сил обороны юга, а также глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram. По имеющимся данным, "шахеды" пытались обмануть системы противовоздушной обороны, используя разные направления и сложные траектории движения.

Дроны повредили несколько складских построек в припортовой зоне на юге области. Досталось и жилым домам. Все пожары, возникшие в результате удара, уже успешно ликвидированы спасателями.

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По данным Кипера, среди пострадавших — женщина 1935 года рождения. Она получила термические ожоги тела, однако их тяжесть не уточнялась. В настоящее время раненая находится под наблюдением медиков в больнице, ей оказывается вся необходимая помощь.

Следует добавить, что отдельные десятки приземленных навеки БПЛА в Одесской области еще четыре уничтожены в Николаевской области.

В целом, по данным Воздушных Сил ВСУ, этой ночью оккупанты выпустили по югу Украины 33 ударных дрона. 28 из них удалось сбить.

Отметим, что в течение этой недели россияне ежедневно устраивают "шахматные" ночи на юге Украины. Перед этим прилеты в Одесскую область фиксировали 10 октября — взрывы слышали даже в областном центре.

Вероятно, так кафиры могут прислушаться к своим пропагандистам, призвавшим "утюжить" Одессу и Николаев. Причина в запуске зернового коридора без учета мнения кремля.