Зеленский провел Ставку: обговорил обострение на Донбассе и дал особое поручение министру обороны

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. На обсуждении были три ключевых вопроса.

Об этом в четверг, 12 октября, сообщил глава государства в своем Telegram-канале.

"Первое – фронт. Доклады командующих – Залужный, Сырский, Тарнавский. Ситуация на основных направлениях – восток, юг. Защита наших позиций. Наши шаги вперед", — написал он.

Вторая тема — украинское производство оружия и техники, постоянное наращивание объемов. По словам Зеленского, у Минстратегпрома есть четкая задача представить программу обеспечения украинским оружием по всем ключевым потребностям – от ракет и дронов до бронетехники и снарядов.

"Отдельное поручение вице-премьер-министру Федорову и министру обороны Умерову – максимальная цифровизация поставок для сил обороны. Полная подотчетность и контроль – наш приоритет. Есть четкие сроки реализации", — отметил он.

Третьим пунктом является ситуация на Ближнем Востоке. По данной теме был проведен комплексный анализ от главы Службы внешней разведки Литвиненко.

"Учитываем все факторы, заботимся об интересах наших граждан в регионе и работаем с партнерами для недопущения более широкой дестабилизации", — подытожил Зеленский.

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