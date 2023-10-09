Война — день 593: на фронте не прекращаются обмены ударами, а оккупанты готовят новую волну террора

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают вести контрнаступления на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Ситуация на фронте остается напряженной, а стороны продолжают обмениваться мощными ударами с использованием артиллерии и авиации. При этом эксперты отмечают, что из-за ситуации в Израиле Украина может начать испытывать перебои с поставками западных боеприпасов, а тем временем в россии наращивают производство дронов из-за чего зимой стоит ждать усиления обстрелов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 9 октября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что разведчики трижды пытались деоккупировать Энергодар и ЗАЭС, но безуспешно.

Информацию за 6 октября смотрите по ссылке: Война — день 590: Украина в трауре из-за трагедии на Харьковщине, в россии тоже неспокойно

С данными за 7 октября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 591: Харьковщина приходит в себя после ударов, а Крым тревожится

О том, что происходило 8 октября, читайте в материале: Война — день 592: ВСУ атакуют на юге, а оккупанты возобновили штурмы на востоке