Война — день 592: ВСУ атакуют на юге, а оккупанты возобновили штурмы на востоке

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают вести контрнаступление на ряде направлений и имеют наибольшие успехи на юге страны, где оккупанты массово теряют людей и технику. В свою очередь россияне возобновили штурмовые действия на Купянском направлении, однако из-за того, что в боях участвуют истощенные подразделения, аналитики не считают, что там у них что-либо получится. При этом обстрелы не прекращаются ни на сутки, а ночные тревоги уже стали привычными практически для всех жителей страны.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 8 октября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

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О том, что происходило 5 октября, читайте в материале: Война — день 589: СБУ атаковала дронами Курскую область, а россия ударила по кафе на Харьковщине

Информацию за 6 октября смотрите по ссылке: Война — день 590: Украина в трауре из-за трагедии на Харьковщине, в россии тоже неспокойно

С данными за 7 октября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 591: Харьковщина приходит в себя после ударов, а Крым тревожится