Война — день 591: Харьковщина приходит в себя после ударов, а Крым тревожится

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 7 октября 2023 года. В Украине все еще траур после ударов россии по Харьковской области, — сначала по селу Гроза, потом по самому центру Харькова. Однако и россиянам неспокойно: регулярно поступают сообщения о взрывах и атаках беспилотников.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 7 октября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины воздушная тревога. Сообщается о ракете над Полтавщиной.

Эстонские волонтерские организации Vaba Ukraina ("Свободная Украина") и Ukraina Abi ("Помощь Украине") в пятницу попали под ракетный удар в Украине, — российская ракета "Искандер" упала в метрах 20-ти от них. В результате атаки, все транспортные средства были уничтожены, но волонтеры не пострадали.

Карта боевых действий от DeepState на начало суток выглядит следующим образом:

С данными за 4 октября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 588: ВСУ продвигаются на юге, оккупанты продолжают бомбить украинские города

О том, что происходило 5 октября, читайте в материале: Война — день 589: СБУ атаковала дронами Курскую область, а россия ударила по кафе на Харьковщине

Информацию за 6 октября смотрите по ссылке: Война — день 590: Украина в трауре из-за трагедии на Харьковщине, в россии тоже неспокойно