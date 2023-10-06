Все разрушено, в центре гигантская воронка: фоторепортаж "Телеграфа" с места прилета в Харькове

Уже известно о двух погибших

Утром 6 октября россияне нанесли варварский удар по гражданским объектам в центре Харькова. Террористы убили и ранили десятки мирных украинцев.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте трагедии и показал последствия очередной атаки рф. На них можно увидеть весь масштаб разрушений.

Судя по снимкам, один из ударов пришелся прямо рядом с многоэтажкой. От вражеской ракеты на земле осталась глубокая воронка.

Напомним, что по официальным данным, россияне ударили по городу двумя ракетами. Они попали в разные районы. По состоянию на день 6 октября уже известно о двух погибших. Еще 29 человек получили ранения. Среди погибших оказался 10-летний мальчик.

Взрыв был настолько мощным, что все здания в округе оказались повреждены. Где-то просто выбило окна, а где-то произошли частичные обрушения.

Тем не менее харьковчане не падают духом. Помогают устранять последствия прилета, а кое-где даже бизнес возобновил работу.

Напомним, что корреспондент "Телеграфа" также побывал и в селе Гроза, где армия рф за один раз убила более 50 гражданских. Посмотреть фото и видео оттуда вы можете, перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, как мир реагирует на трагедию в Грозе.