В Крыму взрывы, тревога и перебои со светом: что известно

Оккупантам не до сна

Поздно вечером в пятницу, 6 октября, в пока еще оккупированном россией Крыму тревожно, — слышно сирены, звуки взрывов, местами пропал свет и остановился транспорт.

Подконтрольные оккупантам каналы пишут про угрозу ракет и дронов, при этом публикуется также информация и о том, что якобы уже были сбития.

Сирены в Крыму зазвучали в 22:42, но первые взрывы раздались раньше. В сети показали видео, как звучит воздушная тревога в Севастополе:

Через несколько минут после объявления воздушной тревоги и взрывов появились сообщения, что пропало электричество в ряде населенных пунктов под Ялтой, — причиной назвали "аварию". Также сообщили о сбитии ракет над акваторией Черного моря и сбитии беспилотника. На время воздушной тревоги также остановился воздушный и морской транспорт Крыма, — т.е. в том числе был перекрыт Крымский мост.

В 23:06 оккупанты Крыма объявили отбой воздушной тревоги. Она длилась 24 минуты.

"В Севастополе отработала система ПВО. По предварительным данным отражена атака воздушных целей со стороны моря", — сообщают оккупационные "власти" Крыма.

Напомним, что ранее этим днем уже слышали взрывы в Севастополе, тогда "власти" заявили, что это были якобы "профилактические гранатометания".

Как сообщал "Телеграф", также ранее в россии сразу две области атаковали дроны.