"Одной ракетой похоронили все село": как выглядит место трагедии в Грозе и что говорят местные (репортаж "Телеграфа")

На утро 6 октября уже известно о более 50 погибших

Террористическая атака россии на село Гроза, что в Харьковской области, коснулась практически каждого его жителя. Украинцы скорбят и приносят на место трагедии свечи и цветы.

На месте удара побывал и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он показал масштабы разрушений и пообщался с местными жителями.

Для начала отметим, что по состоянию на утро 6 октября уже известно о более 50 погибших. Среди них и 6-летний ребенок. Еще 7 человек получили травмы. Это при том, что до трагедии в селе Гроза проживало чуть более 300 человек.

Вот таким увидел наш корреспондент кафе и магазин, куда пришелся удар российской ракетой. Это все, что от них осталось, — проще говоря, не осталось ничего.

На месте продолжают работать спасатели, разбирая завалы. Они же и стали импровизированным памятником погибшим, к которому люди несут свечи и цветы.

Местные находятся в настоящем трауре и еле находят сил, чтобы прокомментировать произошедшее.

"Одной ракетой похоронили все село. В каждом доме теперь будет стоять не один гроб, а где-то сразу 5 или 3. Я не знаю… Нас остались единицы тут. Нет ничего. Все село там. Я боюсь туда идти и смотреть", — говорит жительница села, которая не оказалась на месте удара только по стечению обстоятельств.

Напомним, ранее мы писали о том, что россия 6 октября разбомбила центр Харькова. Число погибших увеличивается. Среди них дети.