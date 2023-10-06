У берегов Румынии подорвалось турецкое судно: что с экипажем

Названа возможная причина взрыва

В Черном море у берегов Румынии турецкое грузовое судно подорвалось на мине. Инцидент произошел возле устья Дуная в 12:20 по киевскому времени 5 октября.

Подробности случившегося сообщает Reuters. Издание ссылается на информацию, которую предоставила британская компания по безопасности морского судоходства Ambrey.

Сообщается, что после взрыва судно стало на якорь, чтобы выяснить, есть ли повреждения. Спустя три часа оно продолжило движение. Никто из членов команды не пострадал.

Агентство со ссылкой на источник из украинского правительства пишет, что причиной взрыва могла быть либо мина времен Второй мировой войны, либо одна из новых, периода российско-украинской войны.

В свою очередь руководитель турецкой консультационной компании Bosphorus Observer со ссылкой на свои данные заявил, что инцидент произошел с судном Kafkametler. Оно получило незначительные повреждения. Оператор судна на запрос о комментарии пока не отреагировал.

Согласно данным отслеживания движения судов MarineTraffic, судно Kafkametler бросало якорь на Дунае вблизи украинского терминала в Вилкове.

Стоит отметить, что подобный случай уже произошел в сентябре. Тогда в Черном море в районе Сулины судно Seama под флагом Того тоже предположительно подорвалось на мине.

Ранее "Телеграф" сообщил, что россия намерена установить морские мины на пути следования гражданских судов, которые вывозят на экспорт украинское зерно. Такое заявление сделали в пресс-службе Министерства иностранных дел Великобритании.