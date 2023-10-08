Это будет рекорд: в ВСУ дали неутешительный прогноз по ударам рф этой осенью
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В Украине готовятся к такому развитию событий
Россияне только за сентябрь 2023 года выпустили по Украине более 500 беспилотников. Эта осень и зима станут рекордной по количеству атак по Украине.
Такое заявление сделал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. Он отмечает, что сейчас враг предпочитает беспилотники во время атак, потому что ракеты экономит.
"За 6 месяцев прошлого отопительного сезона было использовано против Украины более 1000 "Шахедов". А у нас уже полтысячи всего за один месяц. Против этого оружия надо серьезно тоже подготовиться", — сказал он.
По его словам, сейчас ожидается количественное усиление средств ПВО.
"Безусловно, противовоздушная оборона будет делать то, что делала с самого начала. На максимуме сбивать воздушные цели, защищать наше воздушное пространство", — констатировал представитель Воздушных сил ВСУ.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на субботу, 7 октября, россияне вновь атаковали Украину с воздуха. Взрывы прогремели в Одесской и Полтавской области.