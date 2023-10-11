Количество столкновений на фронте стремительно растет: россияне пытаются идти в атаку (карты боев)

ВСУ успешно отражают атаки

За последние сутки на фронте значительно возросла интенсивность боев. Российские оккупанты начали локализованные наступательные операции в Донецкой области. В свою очередь ВСУ продолжили контрнаступательные действия в Бахмуте и на западе Запорожской области.

Так, войска рф активизировали наступательные действия к северо-западу от Авдеевки в районе Очеретного, Тоненького, Бердичева и к юго-западу от Авдеевки на линии Водяное-Опытное. Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские "военкоры" описывают в большинстве своем операции в районе Авдеевки как значительную наступательную операцию с целью окружения группировки украинских войск в Авдеевке и захвата города.

"Успешное оцепление Авдеевки, один из наиболее укрепленных районов линии фронта в Донецкой области, вероятно, потребует больше сил, чем россия сейчас выделяет для усилий Авдеевка-Донецк… При этом российские атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк имеют целью помешать украинцам перебросить силы в Запорожскую область", — говорится в сообщении.

Как сообщает Генштаб, ВСУ отбили атаки российских оккупантов в районах Клищеевки и Андреевки Донецкой области. У них также есть успех в районах восточнее Клищеевки и восточнее Андреевки.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировал наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. Наши защитники отразили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций", — говорится в сообщении.

Также на Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили десять атак оккупантов в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины сдерживают захватчиков районах населенных пунктов Инженерное и Вербовое Запорожской области. В то же время продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении. Силы обороны улучшили свое тактическое положение в районе западнее Работиного Запорожской области. При этом воины наносят большой урон противнику, его живой силе и технике.

Стоит отметить, что интенсивность боев за последние сутки значительно выросла. За это время было 108 боевых столкновений. Отметим, что в предыдущие дни, где интенсивность не превышала 50.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление насчет контрнаступления ВСУ. По его словам, темпы этих действий не так быстры, как изначально рассчитывалось.