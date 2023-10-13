"Только дурак не будет восхищаться": Борис Джонсон поразил новым заявлением о россии

На фоне полномасштабной войны слова политика прозвучали необычно

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, неоднократно поддерживавший Украину, сделал неоднозначное заявление, сказав, что остается русофилом и восхищается русской культурой, языком и цивилизацией. В то же время ему грустно от того, что сейчас происходит.

Об этом Борис Джонсон сказал в эфире телемарафона. По его словам, "только дурак не будет восхищаться культурой рф".

"Я до сих пор русофил. Я до сих пор увлекаюсь языком, культурой, русской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться. Мне очень грустно по поводу того, что происходит сейчас и, я думаю, будет глупо делать вид, что русский народ не поддерживает эту войну. И это трагедия", — заметил политик.

Тут же Джонсон добавил, что сейчас абсолютно не имеет значения, каким будет будущее россии, важно только то, каким будет будущее Украины.

"Это страна, на которую напали. И это украинцы — кто нуждается в нашей поддержке. Украина должна быть свободной и Украина должна быть независимой. Украина должна выбирать собственную судьбу", — подчеркнул Борис Джонсон.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Борис Джонсон сказал, что он думает о контрнаступлении Вооруженных сил. Также он выразил уверенность в том, что Украина непременно победит в этой войне, развязанной оккупантами.