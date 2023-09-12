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Вот зачем приезжал Джонсон: у россиян новый нелепый фейк о Буданове (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов

Россияне продолжают придумывать небылицы про Украину

Российская пропаганда продолжает выдумывать нелепые фейки об украинском военном руководстве. Три месяца назад пропагандисты "похоронили" главу ГУР Кирилла Буданова, а теперь, по всей видимости, им пришлось его "воскрешать" чтобы вручить паспорт Великобритании.

Так в сюжете, который крутился на одном из центральных российских каналов, ведущие заявили, что для этих целей в Украину лично приехал бывший премьер Соединенного королевства Борис Джонсон.

"По Украине пошли слухи, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов получил паспорт Великобритании. Также вместе с ним подданными короны стали супруга, родители и два близких родственника главного разведчика. Документы счастливчикам привез бывший премьер-министр Борис Джонсон", — заявили пропагандисты со ссылкой на некие "украинские СМИ".

Стоит отметить, что Джонсон на днях действительно приезжал в Украину для участия в международном форуме "YES", который проходил в Киеве, а также ради встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщалось ранее россияне неоднократно распространяли слухи о том, что представители украинской власти или приближенные к ним люди получили иностранное гражданство и готовятся сбежать со страны. Например, недавно они запустили фейк о том, что первая леди Елена Зеленская получила гражданство Израиля. Впрочем, "доказательство" этого оказалось настолько плохо подделанным, что ошибки на нем оказались заметными невооруженным взглядом.

Теги:
#Россия #Борис Джонсон #Фейки #Кирилл Буданов