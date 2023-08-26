"Скажи — "Слава Украине!" россияне разогнали фейк об украинцах в Польше, но его быстро разоблачили

На видео не украинцы, а кавказцы

Прошло чуть больше недели со времени фейка россиян о польских "загранотрядах" в ВСУ, как российская пропаганда разродилась новым шедевром, который должен испортить дружбу Украины с Польшей. В этот раз кремлевские пропагандисты распространяют ложь в стиле "украинцы избили поляков в Варшаве за отказ произнести "Слава Украине".

Фейк строится на видео драки в Варшаве, где действительно слышно "Слава Украине", но если присмотреться повнимательнее — там вообще кавказцы. Такое несоответствие заметил Telegram-канал "Евгений Вольнов — Prank Show" и опубликовал то самое видео, где якобы кого-то избивают украинцы:

"Опытные фейкологи сразу могли заметить и услышать, что там были не украинцы, а кавказцы. А вот и официальное заявление польской полиции — НИКАКОГО украинца, одни грузины. Поэтому проверяйте информацию перед тем, как форсить фейки", — говорится в сообщении.

И действительно, Главное управление полиции Варшавы пишет, что драка в ночь с 24 на 25 августа действительно была, но буйствовали граждане Грузии. Правоохранители получили вызов об агрессивно настроенной группе мужчин и на месте установили 13 человек, среди которых грузины, которых признали агрессорами в этой драке. Среди тех, кто имел удостоверение личности украинской национальности, не было.

На этот момент "сенсацию" распространили "РИА Новости", Life, RT International, Взгляд.ру.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что российская пропаганда нацелилась на Польшу. Пропагандисты стали пугать мифами, что Польша хочет захватить запад Украины.