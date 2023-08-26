"Скажи - "Слава Україні!" росіяни розігнали фейк про українців у Польщі, але його швидко викрили

На відео не українці, а кавказці

Минуло трохи більше як тиждень з часу фейку росіян про польські "загранотряди" в ЗСУ, як російська пропаганда розродилася новим шедевром, що має зіпсувати дружбу України з Польщею. Цього разу кремлівські пропагандисти поширюють брехню у стилі "українці побили поляків у Варшаві за відмову вимовити "Слава Україні".

Фейк будується на відео бійки у Варшаві, де справді чути "Слава Україні", але якщо придивитися уважніше — там взагалі кавказці. Таку невідповідність помітив Telegram-канал "Євген Вольнов — Prank Show" та опублікував саме відео, де нібито когось б'ють українці:

"Досвідчені фейкологи одразу могли помітити та почути, що там були не українці, а кавказці. А от і офіційна заява польскої поліції — ЖОДНОГО українця, одні грузини. Тому перевіряйте інфу перед тим як форсити фейки", — йдеться у повідомленні.

І справді, Головне управління поліції Варшави пише, що бійка у ніч з 24 на 25 серпня справді була, але буянили громадяни Грузії. Правоохоронці отримали виклик про агресивно налаштовану групу чоловіків та на місці встановили 13 осіб, серед яких є грузини, яких визнали агресорами у цій бійці. Серед тих, хто мав посвідчення особи української національності не було.

Станом на цю мить "сенсацію" поширили "РИА Новости", Life, RT International, Взгляд.ру.

Заголовки російських медіа сьогодні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська пропаганда націлилася на Польщу. Пропагандисти стали лякати міфами про те, що Польща хоче захопити захід України.