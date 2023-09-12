Ось навіщо приїжджав Джонсон: у росіян новий безглуздий фейк про Буданова (відео)

Росіяни продовжують вигадувати небилиці про Україну

Російська пропаганда продовжує вигадувати безглузді фейки про українське військове керівництво. Три місяці тому пропагандисти "поховали" главу ГУР Кирила Буданова, а тепер, напевно, їм довелося його "воскресити", щоб вручити паспорт Великої Британії.

Так, у сюжеті, який крутився на одному з центральних російських каналів, ведучі заявили, що для цих цілей в Україну особисто приїхав колишній прем’єр Сполученого королівства Борис Джонсон.

"По Україні пішли чутки, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов отримав паспорт Великої Британії. Також разом з ним підданими корони стали дружина, батьки та двоє близьких родичів головного розвідника. Документи щасливчикам привіз колишній прем’єр-міністр Борис Джонсон", — заявили пропагандисти з посиланням на неназвані "українські ЗМІ".

Варто зазначити, що Джонсон насправді приїжджав в Україну для участі в міжнародному форумі "YES", який проходив у Києві, а також заради зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомлялося раніше, росіяни неодноразово поширювали чутки про те, що представники української влади або наближені до них люди отримали іноземне громадянство і готуються втекти з країни. Наприклад, нещодавно вони запустили фейк про те, що перша леді Олена Зеленська отримала громадянство Ізраїлю. Втім, "доказ" цього виявився настільки погано підробленим, що помилки на ньому виявилися помітними неозброєним поглядом.