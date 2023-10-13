"Тільки дурень не захоплюватиметься": Борис Джонсон вразив новою заявою про росію

На тлі повномасштабної війни слова політика прозвучали незвично

Колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який неодноразово підтримував Україну, зробив неоднозначну заяву, сказавши, що залишається русофілом і захоплюється російською культурою, мовою та цивілізацією. Водночас, йому сумно від того, що зараз відбувається.

Про це Борис Джонсон сказав у ефірі телемарафону. За його словами, "тільки дурень не захоплюватиметься культурою рф".

"Я досі русофіл. Я досі захоплююся мовою, культурою, російською цивілізацією. Тільки дурень не захоплюватиметься. Мені дуже сумно з приводу того, що відбувається зараз і, я думаю, буде безглуздо вдавати, що російський народ не підтримує цю війну. І це трагедія", — зауважив політик.

Тут же Джонсон додав, що зараз абсолютно не має значення, яким буде майбутнє росії, важливим є лише те, яким буде майбутнє України.

"Це країна, на яку напали. І це українці — хто потребує нашої підтримки. Україна має бути вільною та Україна має бути незалежною. Україна має обирати власну долю", — наголосив Борис Джонсон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Борис Джонсон сказав, що він думає про контрнаступ Збройних сил. Також він висловив упевненість у тому, що Україна неодмінно переможе у цій війні, розв’язаній окупантами.