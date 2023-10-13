У путина заявили, что россия начала свое контрнаступление, а украинское "кончилось"

Российские оккупанты якобы перешли к контрнаступлению почти по всей линии фронта. В то же время в стране-агрессоре считают, что наступательные операции ВСУ "закончены".

Такое заявление в пятницу, 13 октября, сделал постоянный представитель рф при ООН василий небензя на созванном по инициативе россии заседании. Об этом пишут российские СМИ.

"Вот уже как несколько дней российские войска перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта. Таким образом, так называемый украинский контрнаступ можно уже считать законченным", — сказал он.

При этом в министерстве обороны россии, как и в кремле, информацию о якобы завершении украинского контрнаступления никак не комментировали. Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков посоветовал журналистам обращаться с данным вопросом к Минобороны.

Новость дополняется…