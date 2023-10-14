Война — день 598: россия заявила о своем "контрнаступлении" и не успевает подвозить мешки для тел

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 14 октября 2023 года. В последние дни обстановка на фронте заметно осложнилась, бои в районе Авдеевки ожесточились, а россия заявила, будто бы пошла в активные действия практически по всей линии фронта, чем якобы закончила контрнаступление Украины. Однако несмотря на все эти бравые заявления, российские оккупанты не могут продвинуться ни на одном направлении, а волонтеры не успевают им подвозить мешки для трупов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 14 октября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 В DeepState обновили карту боевых действий в Украине по состоянию на начало дня 14 октября. По их информации, враг незначительно продвинулся в выделенных районах.

Карта боевых действий Украина 14.10.2023

00:00 Силы обороны Украины впервые с начала полномасштабного вторжения россии в Украину выстреливают больше артснарядов в день, чем оккупанты, — OSINT-исследователь под ником HerrDr8 составил инфографику, которая четко показывает, как изменилось это соотношение.

О том, что происходило 11 октября, читайте в материале: Война — день 595: оккупанты атакуют в районе Авдеевки и увеличивают давление на других участках фронта

Информацию за 12 октября смотрите по ссылке: Война — день 596: оккупанты штурмуют Авдеевку, но несут огромные потери

С данными за 13 октября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 597: ВСУ имеют частичный успех, а в россии новая "бавовна"