Росіяни знову атакують Авдіївку: у мережі показали досягнення окупантів за 10 днів (мапа)

Незважаючи на значні втрати техніки, окупанти продовжують наступати

Російські окупанти не залишають спроб оточити Авдіївку на Донеччині. Кількість обстрілів та авіаракетних ударів із середи, 18 жовтня, значно збільшилася.

При цьому в місті, куди не надходить гуманітарна допомога, як і раніше, залишаються близько 1600 осіб. Про це повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у ефірі телемарафону.

Тим часом, евакуація цивільного населення продовжується. "Станом сьогодні на ранок 1601 людина залишається в місті. Потроху триває евакуація: вчора ми вивезли 4 особи, а позавчора 9. Сподіваюся, що такі обставини (загострення бойових дій, ред.) все-таки людей трохи примушуватимуть, мабуть, приймати рішення на евакуацію", — розповів він.

За словами Барабаша, жити на даний момент у місті поки що "дійсно дуже складно". "Ми навіть припинили ввезення гуманітарної допомоги саме у період загострення, хоча вона є у місті, є продукти харчування, є медицина у достатній кількості, резерви є", — констатував голова ГВА.

Варто зазначити, що до 2020 року населення Авдіївки складало приблизно 32 тисячі осіб.

Ситуація у місті

Штурм міста триває 10-й день. Ворог не залишає спроб оточити Авдіївку. За даними Генштабу, минулої доби ЗСУ відбито три атаки.

За даними блогера Романа Шрайка, який аналізує карту DeepState, лише біля Красногорівки візуально підтверджено поразку 63 одиниць російської техніки. Він повідомляє, що окупанти "заїжджають по 10 одиниць техніки, 2-3 знищує наша арта, інші завантажують піхоту і звалюють, за півгодини нова десятка і так по колу".

Раніше "Телеграф" повідомив, що російська армія при спробі масованого штурму Авдіївки на Донеччині зазнала значних втрат як техніки, так і солдатів. Противник відправив в атаку колони із понад 100 одиниць техніки: танки, БТР, БМП, вантажівки.