Росіяни істерять: у мережі пишуть про великий успіх ЗСУ на Херсонщині (мапа)

ЗСУ могли звільнити ще один населений пункт

Збройні сили України (ЗСУ) продовжують звільняти землі країни від російських загарбників. На Херсонському напрямку військовослужбовці форсували річку Дніпро та продовжили наступ на лівому березі.

Таку інформацію поширили російські засоби масової інформації, повідомляє Nexta.

Офіційного підтвердження інформації від Генштабу наразі немає.

Згідно з даними, що з’явилися в росЗМІ, морська піхота ЗСУ провела зухвалу десантну операцію і взяла під контроль село Пойма. Українські бійці у населеному пункті збудували кругову оборону, після чого підрозділи наблизилися до північних кордонів села Піщанівка.

Нагадаємо, що незабаром ситуація на полі бою може змінитись. Україна 17 жовтня застосувала для ударів по аеродромах у Бердянську та Луганську далекобійні ракети ATACMS. Це перший випадок використання цього озброєння у цій війні.

Раніше "Телеграф" повідомив, що російські окупанти вдарили цивільним автомобілем у місті Берислав Херсонської області. Сімейна пара їхала у своїх справах. У машину влетів дрон.