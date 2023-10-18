Російська ракета в Дніпрі прилетіла по житлових будинках, є жертва: всі подробиці

З’явилася інформація про наслідки атаки

Вранці 17 жовтня у місті Дніпро пролунали вибухи, а пізніше стало відомо про прильоти по житловим будинкам. Російські окупанти атакували приватні будинки у Дніпровському районі міста.

Мер Дніпра Борис Філатов коротко прокоментував на своїй сторінці у Facebook черговий злочин загарбників, сказавши, що є жертви та постраждалі. Він також звернувся до городян із проханням не публікувати фото та відео з місця події.

Своєю чергою голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак висловився про чергову атаку загарбників.

"Ворог поцілив по приватних будинках у Дніпровському районі. Попередньо, загинула людина. Троє людей постраждали. Наслідки атаки уточнюємо. Вже відомо про 6 пошкоджених будинків. Деталі згодом. Прошу блогерів та ЗМІ поки утриматись від будь-яких фото та коментарів! Не допомагайте ворогу!", — написав він.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі повідомив, що росіяни влучили у приватний будинкт в селі Обухівка на Дніпропетровщині. Внаслідок цього загинула 31-річна жінка.

При цьому в соціальних мережах з’явилася інформація про те, що нібито загинула також 25-річна дівчина, а під завалом ще троє дітей. Однак ці дані не підтверджені. У пабліку зазначили, що внаслідок події було пошкоджено вісім приватних будинків.

На цей час у Міністерстві внутрішніх справ підтвердили загибель 31-річної жінки та повідомили про 4 травмованих.

"росія вкотре вдарила по цивільному населенню в Обухівці на Дніпропетровщині. Розбито 8 приватних будинків у житловому секторі. Працюють рятувальники, поліцейські, медична служба. Пораненим надають допомогу", — йдеться у повідомленні.

В одному з місцевих пабліків опублікували відео, де родичка загиблої жінки розповіла, що в неї залишилося двоє дітей, яким 13 та півтора роки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 18 жовтня російські загарбники атакували Запоріжжя. В результаті було потрапляння до житлового будинку. Зараз відомо про жертв та постраждалих.